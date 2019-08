Vanaf 1 december gelden nieuwe afrondingsregels: “Dit zal tot discussies leiden”

Vanaf 1 december wordt afronden voor handelaars verplicht, maar enkel bij cashbetalingen. Afhankelijk van het te betalen bedrag kan een klant dus voordeel doen bij het kiezen van zijn betaalwijze. Dat zal tot discussie leiden, reageert het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij VTM Nieuws.

Wie vanaf 1 december bij de slager een rekening heeft van pakweg 13,16 euro, zal cash 13,15 euro kwijt zijn door de nieuwe afrondingsregels. Als dezelfde klant met bankkaart of elektronische maaltijdcheques betaalt, is hij 13,16 euro kwijt. Want bij elektronische betalingen moet er niet afgerond worden - enkel als de handelaar daar zelf voor kiest.

“Als je twee opeenvolgende betalingen hebt waarbij de ene opteert om cash te betalen en de andere voor elektronische betaling, dan zal dat een andere totaalprijs zijn”, reageert Christine Mattheeuws van NSZ bij VTM Nieuws. “Als de ene dat van de andere hoort, zal dat zeker tot discussie leiden.”

Negen op de tien handelaars zou daarom te vinden zijn voor een verplichte afronding op alle manieren van betalen, dus ook elektronische.