Dodelijk verkeersongeluk door wateroverlast: man (23) verliest controle over stuur op A12

Meise / Londerzeel - Op de A12 richting Brussel vond zondagochtend een dodelijk verkeersongeluk plaats. De 23-jarige bestuurder van een wagen verloor de controle over het stuur en overleed ter plaatse na een crash met de vangrail.

Omstreeks 10 uur ’s ochtends verloor de 23-jarige man uit Antwerpen de controle over zijn voertuig ter hoogte van de carpoolparking in Meise. De man zat alleen in de auto en was op slag dood.

Volgens de verkeersdeskundige die het parket Halle-Vilvoorde aanstelde is aquaplanning de oorzaak van het ongeval. Er wordt wel nog verder onderzoek gedaan. “Door wateroverlast is de auto van de bestuurder beginnen te slippen. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De omstandigheden van het ongeval worden evenwel nog verder onderzocht”, aldus parketwoordvoerster Carol Vercarre.