Dokters linken mysterieuze longziekte aan e-sigaret

In Amerika is een grootschalig onderzoek gestart naar het verband tussen het roken van een elektronische sigaret, ook vaping genoemd, en een nieuwe longziekte. Zo schrijft onder meer Washington Post. Al meer dan honderd medische dossiers worden onderzocht.

De meest voorkomende klachten waar vooral tieners en jong volwassene mee te kampen hebben in de dossiers, zijn vermoeidheid, koorts, hoestbuien, pijn in de borststreek, kortademigheid en gewichtsverlies. Een aantal zou zelfs op de intensieve afdeling van een ziekenhuis beland zijn wegens die klachten. Wat alle patiënten gemeen hebben? Rookgedrag met de e-sigaret. Soms waren de producten gebaseerd op marihuana of andere drugs.

Dokters spreken intussen over de ontwikkeling van een nieuwe longziekte. Genoeg reden voor het ministerie van Volksgezondheid in New York om een onderzoek op te starten dat een mogelijk verband tussen vaping en de klachten bekijkt. Vijf staten bevestigden al gelijkaardige dossiers: Californië, Illinois, Indiana, Minnesota en Wisconsin.

Volgens Gregory Conley, van de vereniging van fabrikanten van e-sigaretten in de VS (American Vaping Association), zijn er “geen ernstige gezondheidsproblemen bekend”, maar kan het wel fout gaan bij mensen die de apparaten zelf maken - iets wat geregeld gebeurt. “Daar zit vaak THC of een andere illegale drug in, in plaats van nicotine.”

De National Academies of Sciences in Amerika concludeerde onlangs dat e-sigaretten minder schadelijk zijn dan de echte, maar dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn. Zo sprak Washington Post onder meer met de 26-jarige Dylan Nelson uit Wisconsin. Hij kwam in het ziekenhuis terecht nadat hij al een jaar een e-sigaret rookte. Zijn moeder waarschuwt nu andere ouders voor extra waakzaamheid.