Radja Nainggolan heeft het opnieuw aan de stok met Inter-fans: “Is de wereld helemaal gek geworden?”

Tussen Radja Nainggolan en zijn club Internazionale komt het wellicht niet meer goed. De voormalige Rode Duivel arriveerde vorig jaar bij de Nerazzurri, maar moest daar deze zomer absoluut weg. Uiteindelijk vond hij onderdak bij zijn oude club Cagliari via een uitleenbeurt, maar bepaalde commentaren van Nainggolan schoten dit weekend bij de fans van Inter in het verkeerde keelgat… en die reacties schoten vervolgens ook bij Nainggolan in het verkeerde keelgat.

Het probleem begon met een ogenschijnlijk onschuldig bericht van Nainggolan op de Instagrampagina van zijn ex-club AS Roma, waar hij Edin Dzeko feliciteerde omdat zijn contract bij die ploeg verlengd was. “Goed gedaan”, klonk het bij de ex-Rode Duivel. Diezelfde Dzeko stond echter in de belangstelling van Inter, en dus namen enkele supporters aanstoot aan de reactie van Nainggolan.

Gebrek aan respect

De fans van Inter verweten Nainggolan dat hij geen respect toonde voor de club die zijn loon nog steeds betaalt. Il Ninja besloot op zijn Instagramverhaal korte metten te maken met alle aantijgingen. “Hiermee beledig ik Inter toch niet? Waarom mag ik Dzeko niet feliciteren? Zijn we anno 2019 helemaal gek geworden? Laat me even ophelderen, omdat er veel onwetendheid is bij de mensen. Toen mijn vriend Romelu Lukaku bij Inter aankwam, wenste ik hem het beste toe. Toen was ik geweldig voor de fans. Maar nu ik bij mijn andere vriend Dzeko hetzelfde doe, ben ik een stuk str***. En dan zou ik nep zijn? Word eens wakker”, luidde het in duidelijke bewoordingen.

Nainggolan postte op zijn Instagramverhaal ook een conversatie met een Inter-fan die hem bij zijn komst naar de club in juni 2018 nog hartelijk welkom had geheten. De volgende berichten waren echter heel wat minder vriendelijk. “Als je naar hier kwam om de lul uit te hangen, ga dan terug naar Micronesië of waar je verdorie ook vandaan komt”, schreef de supporter in februari. De liefde tussen Nainggolan en Inter was toen al serieus bekoeld, nadat onze landgenoot rond Kerstmis een korte disciplinaire schorsing had opgelopen.

In juli kreeg Il Ninja opnieuw een bericht van de fan: “Ga jezelf nu drogeren in vrede en breek je penis niet, giftige man.” Zaterdag was het opnieuw raak. “Veel plezier in Cagliari, vergeet Inter.” Het antwoord van Nainggolan was duidelijk. “Hoe snel mensen van gedachten veranderen. Nul persoonlijkheid.”

Het is niet de eerste keer dat De Ninja het aan de stok heeft met de fans van Inter. Eind vorig jaar kreeg hij in een discotheek ook al ruzie met enkele supporters van de club.

