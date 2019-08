Bestuurster betrapt met boek achter het stuur: “Erg gevaarlijk en jammer om te zien”

Een vrouwelijke bestuurder werd zaterdag tussen Nieuwpoort en Diksmuide gefilmd terwijl ze met een boek achter het stuur van haar rijdende auto zit. Volgens C.H., die filmde vanop de passagierszetel, week de vrouw door haar boek verschillende keren af van haar rijvak toen ze door de bebouwde kom reed. “Erg gevaarlijk en jammer om te zien”, klinkt het bij verkeersinstituut VIAS. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

Automobilisten die afgeleid zijn achter het stuur, begaan een overtreding van tweede graad en riskeren een boete van 116 euro. “Bestuurders moeten altijd de volledige controle over het stuur hebben en aandachtig zijn tijdens het rijden”, aldus Benoit Godart, woordvoerder van het verkeersinstituut VIAS. “Tien procent van de ongevallen met letsel worden veroorzaakt omdat de bestuurder is afgeleid. Dat zijn zo’n 6000 ongevallen per jaar. Een boek lezen achter het stuur is heel erg gevaarlijk.”

Daar moet de lezende bestuurster zich toch van bewust zijn geweest, want toen ze zag dat ze door C.H. werd gefilmd, legde ze haar boek weg. Eventjes althans. “Aan de IJzerbrug in Diksmuide begon ze opnieuw te lezen. Toen ze zag dat ik haar weer wilde filmen, heeft ze haar boek langs de kant gelegd. Ik was niet graag haar tegenligger geweest.”

