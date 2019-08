Theo Francken (N-VA) over commotie rond Vlaamse vlag: “Grootste fout lag bij de organisatie van Pukkelpop”

Volgens Theo Francken heeft de organisatie van Pukkelpop het incident met de Vlaamse vlaggen op de camping van het festival niet juist aangepakt. Dat zei het N-VA-kopstuk tijdens een interview bij VTM Nieuws. “Ze verontschuldigen zich niet voor het gebruik van het woord collaboratievlag”, zegt hij.

“De organisatie stoorde zich al langer aan die vlaggen, misschien hebben ze nu gewoon een goedkoop excuus gevonden om ze eindelijk weg te halen en nu hebben ze er spijt van door de reacties die erop kwamen”, aldus Francken. Volgens het N-VA kopstuk ligt de fout dus wel degelijk bij de organisatie van Pukkelpop.

Nog volgens Francken heeft het Vlaams Belang beslag gelegd op de Vlaamse vlag en dat stoort hem. “Extreemrechts heeft die vlag voor een stuk geaccapareerd. Nu denkt een deel van de bevolking daarbij aan collaboratie, aan vuil en vuig racisme. Maar ikzelf ben niet zo en N-VA ook niet. Elke vlag met zwarte klauwen een collaboratievlag noemen is dus niet juist.”

Oproep naar PS

Francken maakte ook van het moment gebruik om de PS opnieuw op te roepen in gesprek te gaan met N-VA in het kader van de federale regeringsvorming. “In tachtig dagen is er nog geen gesprek geweest. k blijf erbij dat Elio Di Rupo, die premier is geweest, een verstandig man is. Bart De Wever is ook een bijzonder verstandig man. Als je hen samen in een kamer zet, en je steekt daar veel tijd en energie in, dan zullen daar dingen uitkomen.”

Francken stelt vast dat op basis van de verkiezingsuitslag de Franstalige socialisten “quasi incontournable” zijn. “Wat moet je dan doen? Op zijn minst het gesprek aangaan. Ik denk niet dat er ooit al iets is opgelost - niet op de werkvloer, niet in een relatie, maar ook niet in de politiek - als je niet met elkaar praat. Praten is een noodzaak. Dus, PS: neem dat gesprek op en kom eindelijk met de N-VA praten”, leek Francken zich rechtstreeks tot de grootste Franstalige partij te richten.

