Psychiatrische patiënt doodt vier mensen in Roemenië

Een man die zich op eigen verzoek in de psychiatrie heeft laten opnemen, heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een psychiatrisch ziekenhuis in Roemenië vier mensen gedood en negen anderen zwaar verwond, zo hebben Roemeense media bericht.

De 38-jarige man is in een psychose met een stang voor transfusies erop los beginnen slaan in twee ziekenkamers. Hij probeerde nadien te vluchten, maar kon worden tegengehouden.

Volgens het hoofd van de kliniek in het zuidelijke dorp Sapoca, Viorica Mihalescu, was de psychose niet te voorzien.

Het parket onderzoekt nu of de man toerekeningsvatbaar is en dus strafrechterlijk ter verantwoording kan worden geroepen.