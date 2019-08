Linkse activisten willen statement maken op Pukkelpop: “Extreemrechts heeft geen plaats op cultuurfestivals”

Hasselt -

Zaterdag was het Vlaams Belang Jongeren die aan de ingang van Pukkelpop post vatten, zondag werd er een tegenreactie van links georganiseerd. Initiatiefnemer Thomas Weyts van ‘Stand Up tegen racisme en fascisme’ riep via Facebook op om een statement te maken. “Wij vinden dat extreemrechts geen plaats heeft op een cultuurfestival als Pukkelpop,” klinkt het.