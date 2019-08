Man schiet ober dood in Frankrijk “omdat sandwich te lang op zich liet wachten”

Een bezoeker van een Frans restaurant heeft een ober in koelen bloede doodgeschoten. De man zou boos zijn geweest over de trage service. De schutter is nog voortvluchtig.

Het incident vond vrijdagavond plaats in Noisy-le-Grand, nabij Parijs. Een man bestelde er wat te eten, maar de maaltijd liet te lang op zich wachten naar zijn zin. Getuigen verklaren in de Franse media dat de klant boos werd. Daarop trok hij een vuurwapen en schoot een ober in de schouder. Het 28-jarige slachtoffer stierf ter plaatse.

De schutter vluchtte. Dankzij getuigenissen kon de man worden geïdentificeerd. Het zou gaan om een 34-jarige die bekend is bij de politie. In de nacht van vrijdag op zaterdag doorzochten agenten de woning van de man, maar die bleek niet aanwezig. Hij is nog altijd voortvluchtig.

De moord heeft de buurt opgeschrikt. “Het is triest”, stelt een 29-jarige vrouw over het voorval. “Het is een rustig restaurant, waar nog geen problemen zijn geweest. Het ging slechts enkele maanden geleden open.”