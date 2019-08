Club Brugge bekampt LASK Linz zonder geblesseerde Brandon Mechele, Simon Deli wel klaar

Club Brugge heeft zijn selectie voor de laatste voorronde in de Champions League klaar. In de heenwedstrijd tegen LASK Linz moet Blauw-Zwart het rooien zonder de geblesseerde Brandon Machele, Simon Deli geraakte wel klaar voor de partij in Oostenrijk.

Simon Deli had last van de enkel en ontbrak daarom in de selectie voor de wedstrijd afgelopen vrijdag tegen Eupen. Hij geraakte dus fit, maar een andere centrale verdediger moet wel afhaken. Brandon Mechele, die in het begin van het seizoen al sukkelde met een lichte blessure, is niet fit genoeg om te spelen en ontbreekt daarom in de selectie van trainer Philippe Clement.

De andere namen zijn verwacht, met onder meer Kaveh Rezaei en geen Jelle Vossen in de rij met spitsen. Daar ontbreekt overigens Percy Tau na zijn rode kaart tegen Dinamo Kiev in de vorige ronde. Door de blessure van Mechele haalt Odilon Kossounou de selectie. De Ivoriaanse verdediger wacht nog op zijn eerste speelminuten bij Club.

Club Brugge speelt dinsdag om 20u30 op bezoek bij LASK Linz in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League.