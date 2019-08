Uitblinker Maxime Lestienne: “Blij met twee goals, maar drie punten belangrijker”

Standard heeft Moeskroen ingeblikt met 4-1. De uitblinker op Sclessin, waar Standard altijd een versnelling hoger kan voetballen, was zonder meer Maxime Lestienne.

De winger met een verleden bij Moeskroen scoorde twee keer en had ook een grote derde kans aan de voet. “Ik ben blij, want we speelden de perfecte match”, vertelde hij achteraf. “Het doet deugd om te scoren, maar de drie punten zijn belangrijker dan de twee doelpunten vandaag. Hopelijk kunnen we zo verder doen.” Michel Preud’homme had een duidelijke boodschap voor zijn team na het verlies op STVV, vertelde Lestienne. “We moesten tonen dat we de thuisploeg waren door hoge pressing uit te voeren.”

Foto: BELGA

Ook Paul-José Mpoku was tevreden. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen. “We hebben een zeer complete wedstrijd achter de rug”, aldus Mpoku. “Het was goed, al ging de tweede helft wat minder na de ongelukkige owngoal. Da’s jammer. Zelf was ik na een intense eerste helft moe na driekwart match. Ik probeerde het team opnieuw te laten draaien en zal dat met volle goesting in de volgende wedstrijden”, alludeert hij op de transfergeruchten rond zijn persoon.