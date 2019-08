Bayern haalt derde Fransman van deze transferperiode

Bayern München heeft de transfer van Michael Cuisance afgerond. De Franse jeugdinternational komt voor zo’n tien miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. De Franse jongeling van twintig tekent een contract tot 2024.

Cuisance kwam in 2017 naar Borussia Mönchengladbach en werd in zijn eerste jaar meteen verkozen tot beste speler van het seizoen. “Hij is bijzonder technisch en heeft een groot potentieel, klinkt het bij sportief directeur van Bayern Hasan Salihamidzic. “Michael wil zich ontwikkelen bij ons en we zijn ervan overtuigd dat we samen een pak spelplezier zullen hebben.” De Duitse rekordkampioen maakte geen prijzen bekend, maar Duitse media spreken van tien miljoen euro.

Cuisance is al de derde Fransman die dit seizoen naar Bayern trekt. Eerder werden Lucas Hernandez en Benjamin Pavard al aangetrokken door de Duitse grootmacht. Hij zal ook niet de enige middenvelder zijn die richting Beieren trekt, want Philippe Coutinho is nog onderweg. De Braziliaan kan overkomen van FC Barcelona voor een uitleenbeurt van één seizoen. Het is een belangrijke transfer om af te ronden, want verder hield Bayern zich relatief kalm op de transfermarkt.

Bayern kon zijn eerste wedstrijd in de Bundesliga niet winnen afgelopen vrijdag. Tegen het Hertha Berlijn van Dodi Lukebakio, die scoorde, werd het 2-2. Borussia Dortmund verpletterde Augsburg wél: het werd 5-1 zaterdag.