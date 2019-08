Belg dreigt te verdrinken in Oostenrijk maar kan worden gered door snel handelen van Nederlandse toerist

Een Belgische toerist is door een Nederlandse vakantieganger gered van de verdrinkingsdood bij het Oostenrijkse Faakmeer. De man raakte in de problemen tijdens het zwemmen, maar ontsnapte aan het ergste door snel en doortastend handelen van de Nederlander.

Het incident vond zaterdagmiddag plaats. Een 70-jarige Belg was aan het zwemmen in het Faakmeer, in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië. Om nog onbekende redenen raakte de man in de problemen en riep om hulp. Een Nederlandse toerist (56) hoorde de noodkreten en bedacht zich geen moment. Hij dook het water in en zwom naar de plek waar de Belg onder water was gegaan. De man vond de drenkeling op zo’n vijf meter diepte.

Samen met andere badgasten lukte het de Nederlander om de Belg aan land te krijgen. Daar stonden een arts en redders klaar om de man te reanimeren. Toegesnelde hulpdiensten namen later de reddingspoging over, met succes. Nadat de man stabiel was, werd hij meegenomen naar het ziekenhuis van het naburige Villach. Hoe het nu met de landgenoot gaat is niet bekend.