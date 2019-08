“De fietstunnel aan de Burgemeester Vandenbogaerdelaan moet veiliger.” Dat zegt Kurt Cardoen uit Izegem nadat zijn zoon Jordy (20) daar vorige week een zware val maakte. De jongeman verloor zes tanden en liep drie breuken op in het gezicht.

Jordy Cardoen (20) had vorige week donderdag tijdens de triatlon in Izegem afgesproken met een vriend. Ze zouden nog een tochtje maken met de fiets. Maar in de tunnel aan de Burgemeester Vandenbogaerdelaan ...