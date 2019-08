Britse architect fietst 280 kilometer per uur en breekt wereldrecord

De Brit Neil Campbell heeft het wereldsnelheidsrecord op de fiets bij mannen doorbroken, door 200 meter aan 280 kilometer per uur te fietsen. Campbell, een architect in het dagelijkse leven, deed dat op een zelfgemaakte fiets. Die werd eerst getrokken door een gemotoriseerd voertuig, wat in sporttermen ‘stayeren’ heet. Eerder verpulverde de waaghals ook het Europese record met een snelheid van 240 kilometer per uur.