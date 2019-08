José Mourinho houdt het niet droog: “Ik mis het voetbal, ik kan niet genieten van de rust”

Hoe zou het nog zijn met José Mourinho? Niet bijster goed, als we hemzelf moeten geloven. Tijdens een interview met La Gazzetta dello Sport hield hij het niet droog toen hij het over zijn voorlopige afscheid aan het voetbal had. “Ik kan niet genieten van de rust. Ik mis het voetbal.”

José Mourinho werd vorig seizoen ontslagen bij Manchester United, dat hij nooit echt in gang kreeg. The Special One is sindsdien werkloos, en dat zeer tegen zijn. “Ik maakte een klik toen ik in het profvoetbal stapte”, aldus de Portugees, duidelijk geëmotioneerd. “Sindsdien ging het heel serieus, non stop. Maar ik kan niet genieten van de rust nu het gestopt is. Ik mis het voetbal.”

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

Mourinho is nog wel actief als Premier League-analist voor Sky Sports. Eerder coachte hij onder meer Porto, Chelsea, Real Madrid en Inter.