Man keert terug van vakantie met gezin: zijn kinderen op de achterbank, het lichaam van zijn vrouw in de kofferbak

In Frankrijk is zondag een man opgepakt, nadat de politie een gruwelijke ontdekking deed in de kofferbak van zijn wagen. Daar werd het levenloze lichaam van de echtgenoot van de Fransman aangetroffen. Zijn twee jonge kinderen zaten op de achterbank.

De man werd zondagochtend rond 05.00 uur met zijn wagen aan de kant gezet in Doussard, nabij het meer van Annecy. Bij een controle van het voertuig stuitten agenten op een koffer in de kofferbak van het voertuig. Daarin lag het levenloze lichaam van de vrouw van de bestuurder. Ondertussen sliepen de 6- en 8-jarige zoontjes van het koppel op de achterbank.

Het gezin kwam terug van een vakantie in Italië. De man, die gekend was bij de politie, is aangehouden.