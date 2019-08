Mboyo en Lepoint verlengen tot 2021 bij Kortrijk

Ilombe ‘Petit Pele’ Mboyo en Christophe Lepoint hebben allebei hun contract bij KV Kortrijk verlengd tot 2021. Dat bevestigen de Kerels zondag op hun website, daags na de 4-2 overwinning tegen Anderlecht. Mboyo maakte daarin twee doelpunten.

De 32-jarige Mboyo is bezig aan zijn tweede termijn bij Kortrijk. Hij startte zijn profcarrière bij Charleroi maar brak door bij KVK in het seizoen 2010-2011. Na passages bij KAA Gent, KRC Genk, Sion en Cercle Brugge, keerde de voormalig Rode Duivel (2 caps) vorig seizoen terug naar het Guldensporenstadion. De 1m90 grote spits scoorde in de eerste seizoenshelft zeven doelpunten en gaf vier assists, waarna hij werd uitgeleend aan Al Raed uit Saoedi-Arabië.

De 34-jarige Lepoint, net als Mboyo een jeugdproduct van Anderlecht, debuteerde als prof bij 1860 München. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Willem II, Genclerbirligi, AFC Tubize, Moeskroen, KAA Gent, Waasland Beveren, Charlton en Zulte Waregem. De voormalig Rode Duivel (2 caps, 1 doelpunt) is bezig aan zijn derde seizoen bij Kortrijk. Momenteel revalideert de middenvelder, die ook centraal achterin kan spelen, van een blessure.