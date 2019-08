Nieuwe stap achteruit: Mario Balotelli keert terug in Serie A bij Brescia

Ooit was Mario Balotelli de rijzende ster in het voetbal, maar deze zomer zat de spits zonder club. Hij keert nu terug naar de Italiaanse competitie bij Brescia, waar hij morgen voorgesteld wordt.

Balotelli heeft er op zijn 29ste al een indrukwekkende lijst aan clubs achter de rug. Bij Internazionale brak de spits door, voor hij in 2010 naar Manchester City trok. Het enfant terrible kende er een wisselvallige tijd, werd onder meer bekend door zijn ‘Why Always Me’-shirt en trok in 2013 de deur achter zich dicht in Manchester.

Het meest iconische beeld van Balotelli. Foto: BELGAIMAGE

De bestemming was AC Milan, maar daar bleef hij maar anderhalf jaar. Liverpool kocht de spits over van de Rossoneri, maar daar ging het helemaal fout op en naast het veld. Balotelli werd uiteindelijk transfervrij overgenomen door OGC Nice in de Ligue 1. Daar leek hij zijn carrière te herlanceren met enkele goede doelpunten, maar opnieuw ging het mis. Marseille nam hem voor een half jaar over van de andere Zuid-Franse club, maar gaf hem geen nieuw contract.

Ook bij Nice bleef het niet duren. Foto: Photo News

Balotelli zwierf nadien rond op de transfermarkt, maar geraakte pas nu aan een club. Brescia, vorig seizoen kampioen in de Serie B, geeft de spits een nieuwe kans. Opvallend nieuws overigens in La Gazzetta dello Sport over die bekendmaking: het papierwerk van Balotelli was vrijdagavond al in orde maar de voorzitter van Brescia weigerde de transfer gisteren bekend te maken. Op de 17de augustus was dat, en 17 is een ongeluksgetal in Italië.

De keuze voor Brescia is niet toevallig. Balotelli verhuisde op zijn twee jaar van Palermo naar Brescia en bracht er zijn jeugd door.

De spits zal overigens niet armer worden van opnieuw een stap terug in zijn carrière. Brescia zou volgens diezelfde sportkrant immers anderhalf miljoen euro gaan verdienen bij de club van onder meer toptalent Alessandro Tonali. Toch is dat niet hét grote contract dat Balotelli kon tekenen deze zomer. Hij stond dicht bij een overgang naar de Braziliaanse topclub Flamengo, dat hem in tweeënhalf jaar tijd vijftien miljoen euro wou overschrijven.

De Serie A start volgend weekend. Brescia opent tegen het Cagliari van Radja Nainggolan, daarna volgt met AC Milan meteen een ex-club van Super Mario.