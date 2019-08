Hoe goed moet je spelen vooraleer Alan Shearer je unplayable noemt? Kevin De Bruyne beleeft beste competitiestart in carrière

Hoe goed moet je spelen vooraleer Alan Shearer je unplayable noemt? Heel goed. Fantastisch goed. Kevin De Bruyne-goed. In een topper die gedomineerd werd door de videoref, zat de levende legende vooral likkebaardend te kijken naar de prestatie van KDB . Terecht, want dit seizoen wordt misschien wel De Bruynes beste voetbaljaar ooit.

