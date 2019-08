VIDEO. Zo beleefde KV Kortrijk de 4-2 zege tegen Anderlecht

KV Kortrijk won zaterdagavond met 4-2 van Anderlecht. Een deugddoende zege voor de Kerels, die de laatste jaren weinig topploegen konden kloppen. Het mediateam van Kortrijk legde mooie beelden van de overwinning vast.

Op de beelden is onder meer te zien hoe Yves Vanderhaeghe de spelers oppept voor de wedstrijd. “Speel met je hart en krijg de supporters achter je. Dan zullen de ruimtes komen”, klinkt het ondermeer bij de coach. Anderlecht was echter beter in de eerste helft en Samir Nasri scoorde de 0-1. Teleurgestelde gezichten in de kleedkamer bij de rust dus, maar Vanderhaeghe was opnieuw niet te vermurwen. “We hebben nog 45 minuten. Oostende stond ook nog 0-1 achter. Dit voor onze supporters”, speechte hij. Daarna brak de wedstrijd helemaal open en kon KV Kortrijk winnen met 4-2. Beelden van blije spelers en fans volgen elkaar op.