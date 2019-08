Steeds meer jongeren hebben rugproblemen: “Generatie die is opgegroeid met de tablet. Dat heeft gevolgen”

De Belgische jeugd helpt zijn rug naar de knoppen. Vandaag zegt tien procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar te kampen met een probleem aan de ­lage rug. Vijf jaar eerder was dat nog zes procent. “We zitten voor het eerst met een generatie die van kinds af aan is ­opgegroeid met de tablet”, zegt professor Lieven ­Danneels (UGent). “Dat heeft zijn gevolgen.”

Dat werkende Belgen last hebben van hun rug, is minder verbazingwekkend. Is het niet door het zware werk, dan heeft het wel te maken met de ettelijke uren die we doorbrengen op een bureaustoel. De posities ...