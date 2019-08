Met zijn 62 jaar is Luc kampioen in snelste sport ter wereld: “Ik vind fietsen op de steenweg gevaarlijker”

Overijse -

Tijdens de week verkoopt hij verf en behang in zijn decoratiewinkel in Overijse, maar in het weekend springt Luc Maisin (62) gemakkelijk vijftien keer uit een vliegtuig. En dat loont, want door die training won hij goud op het WK speedskydiven, de snelste sport ter wereld. “Vallen met 495 kilometer per uur? Ik vind fietsen op de steenweg gevaarlijker.”