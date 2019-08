Incident met vlaggen op Pukkelpop toont strijd in Vlaanderen aan: “Er is een cultuuroorlog aan de gang”

Pukkelpop is het toneel geworden van een vlaggenstrijd. Het waren jongens met geel-zwarte leeuwenvlaggen die klimaatactiviste Anuna De Wever beschimpten, waarop de festivalorganisatie de “collaboratievlaggen” in beslag nam. Vlaams Belang deelde prompt meer vlaggen uit, N-VA eiste excuses. “De verontwaardiging is vaak even groot als hypocriet”, zegt politicoloog Dave Sinardet.