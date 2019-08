Jess Thorup wil uitstel voor wie Europees speelt: “Onbegrijpelijk als dat niet kan”

De druk voor een uitstel van de competitiematch Antwerp-AA Gent, voorzien op 25 augustus tussen de twee Europese matchen van beide clubs, verhoogt. AZ, de tegenstander van Antwerp, had al een vrij weekend gekregen in de Eredivisie om zich optimaal op de terugmatch te kunnen voorbereiden, nu heeft ook Rijeka, de tegenstander van AA Gent, die gunst gekregen. Die match is niet de minste: Rijeka speelde tegen Dinamo Zagreb aanvankelijk op 24 augustus.

“Als het in Nederland en Kroatië kan, dan moet het ook in België kunnen”, zei AA Gent-coach Jess Thorup. “Ik zou het onbegrijpelijk vinden als dat niet kan, zeker omdat het om een wedstrijd tussen beide Europees spelende teams gaat. We vinden wel een datum. Dit gaat niet om de belangen van AA Gent of Antwerp, dit gaat om het Belgische voetbal en de Belgische coëfficiënt in Europa.”

Antwerp en AA Gent staan beide op twee wedstrijden van de groepsfase van de Europa League. De Pro League heeft officieel nog geen beslissing genomen en zou ten vroegste vandaag communiceren. Maar door de drukke kalender klonk er intern al weerstand om de match te verplaatsen. Wordt vervolgd, de Pro League wordt door Nederland en Kroatië in elk geval flink onder druk gezet.