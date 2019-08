Francken wil met PS rond de tafel

“Elio Di Rupo en Bart De Wever zijn verstandige mannen. Als je hen samen in een kamer zet, dan zullen daar dingen uitkomen.” Dat zei N-VA-kopstuk Theo Francken zondag in een interview met VTM nieuws. “In tachtig dagen is er nog geen gesprek geweest”, aldus Francken. Ik denk niet dat er ooit al iets is opgelost – niet op de werkvloer, niet in een relatie, maar ook niet in de politiek – als je niet met elkaar praat. Praten is een noodzaak. Dus, PS: neem dat gesprek op en kom eindelijk met N-VA praten.”

Daarmee zit Francken op de lijn van zijn voorzitter Bart De Wever, die vorige week ook nog eens aandrong op een gesprek. De vraag is alleen of dat tot een regering kan leiden waar PS en N-VA beide deel van uitmaken. “Dat zou politieke zelfmoord zijn”, liet ex-minister Johan Van Overtveldt (N-VA) zaterdag optekenen in Het Laatste Nieuws. Ook bij PS staat de bereidheid op een laag pitje. In De Tijd zei boegbeeld Laurette Onkelinx dat er naast een cordon sanitaire rond het Vlaams Belang ook een cordon zou moeten komen rond “de waarden van Theo Francken”.

Intussen gebeurt er in de federale onderhandelingen zelf momenteel zeer weinig. Informateurs Reynders en Vande Lanotte zijn zaterdag bij de koning langsgeweest voor een tussentijds verslag, maar veel nieuws konden ze daar niet melden. Hun volgende deadline is 9 september.

Op Vlaams niveau zijn de onderhandelingen vandaag wel begonnen, met de start van de werkgroepen. Tegen het einde van de week komen de hoofdonderhandelaars normaal gezien opnieuw bijeen. Aan Waalse kant is informateur Elio Di Rupo voorlopig nog zowel met MR als Ecolo in gesprek. Deze week zou duidelijk moeten worden of Ecolo er finaal uitvalt of niet.(pl)