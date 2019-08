Britten dreigen met moeilijkere toegang voor EU-burgers

De Britse krant The Independent schrijft dat Patel, die bekendstaat als een hardliner, plannen heeft om de grenstoegang voor EU-burgers te bemoeilijken vanaf 31 oktober. Onmiddellijk bij ingang van een harde Brexit, dus. Dat wil zeggen dat EU-burgers de toegang tot het Verenigd Koninkrijk kan ontzegd worden, ook al wonen ze daar al jaren. Tot dusver was de regering van plan om het vrij verkeer in stand te houden totdat er nieuwe regelgeving zou zijn. Al is de Britse politiek het hoogst oneens over hoe die nieuwe regels er zouden moeten uitzien. Nicolas Hatton, leider van een organisatie die drie miljoen EU-burgers in het VK vertegenwoordigt, zegt aan The Independent: “Dit zet de deur open voor discriminatie, er is geen systeem klaar. Dit is een politiek gebaar, maar wel een dat een echte impact zal hebben op mensenlevens.”

Het was niet het enige bericht van afgelopen weekend dat chaos voorspelt bij een Brexit zonder akkoord. Een geheim regeringsrapport, dat gelekt werd aan de krant The Sunday Times, waarschuwt voor tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Die chaos door douaneproblemen in de Britse havens zou drie maanden kunnen aanhouden, stelt het rapport, dat werd opgesteld door het cabinet office, dat de eerste minister ondersteunt.(jvr)