Verbrande maïs en gekookte aardbeien: HITTE MAAKTE ALLES KAPOT

Landbouwer Richard De Witte uit Turnhout zag twee van zijn koeien bezwijken aan de hitte. “De ene was ’s morgens nog kerngezond. Toen ze onwel werd, probeerden we haar af te koelen met emmers koud water, maar ’s avonds was ze dood. Drie dagen moesten we wachten voor vilbeluik Rendac de koeien kon komen ophalen, omdat ze daar verzopen in het werk. Ook door kippen- en varkenssterfte.”

Nog meer dan het vee leden de gewassen onder de extreme hitte. De Witte heeft een slechte oogst van erwten. “In heel de sector zijn zeker honderden hectare erwten afgebrand.” Paul Cerpentier, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, zag het dan weer bij maïs: “Op sommige akkers is die verbrand tot in de pluim.” En de aardbeien van Annick Strauven uit Goetsenhoven werden dan weer “gekookt terwijl ze aan de struiken hingen, in de serre van 47 graden”.

Eerst werd de schade geraamd op 50 miljoen euro, maar dat was te voorzichtig, stelt landbouwdeskundige Sofie Scherpereel. “Het seizoen begon al met watertekort, dan kwamen er weer maanden droogte en daarbovenop een hittegolf. Op veel plaatsen is de schade nog uitgesprokener geworden. Bij de aardappelen worden verliezen vastgesteld van meer dan vijftig procent. De maïs levert wellicht dertig procent minder op. Bij de appels is zestig tot negentig procent getroffen door zonnebrand (met bruine vlekken tot gevolg, nvdr.), bij de peren dertig procent. Koolgewassen zijn grotendeels verdord, de teelt van knolselder is compleet waardeloos. Qua bonen is het verlies gemiddeld vijftig procent en voor de ui is de opbrengst tot tachtig procent lager dan verwacht.”

Primeur voor verzekeraars

En dat terwijl boeren nog een gat hebben van de droogte vorig jaar, zegt ze. “Daarom ijveren we ervoor dat dit als landbouwramp wordt erkend.” Maar daarvoor is het nog te vroeg, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

En zelfs áls het erkend wordt, is het nog niet zeker dat de schade door de extreme hitte vergoed wordt. Want volgens de Boerenbond is het nog onduidelijk of dat inbegrepen zit in de verzekering. “Het rampenfonds en de privéverzekeraars dekken allebei alleen droogte, wateroverlast, extreme regenval of hagel, maar zoals het er nu naar uitziet geen extreme hitte”, zegt Boerenbond-woordvoerster Vanessa Saenen. “Daar bestaat nog geen duidelijkheid over, omdat het de eerste keer is dat zo’n extreme temperaturen gemeten zijn.” Het kabinet stelt dat daarover nu nog geen uitspraken gedaan kunnen worden en dat het dossier voorbereid wordt. “Wellicht komt dat bij de volgende regering terecht.” (dh, gw, sir)