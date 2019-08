Coach Paul Put krijgt nu ook beroepsverbod in Guinee

Voetbaltrainer Paul Put krijgt een levenslang beroepsverbod in het Afrikaanse Guinee. De Belg, die er na tegenvallende resultaten in de Africacup ontslagen was als bondscoach moet ook een schadevergoeding van 100.000 euro betalen. De Guineese voetbalbond acht hem schuldig aan corruptie. Put zou stafleden van de nationale ploeg verplicht hebben een deel van hun winstpremie aan hem af te staan. Put moest op zijn beurt dan weer geld overmaken aan de vicevoorzitter van de voetbalbond van Guinée. Die man is vijf jaar geschorst.

Puts advocaat Kris Luyckx tekent beroep aan. “Put heeft geen geld gekregen van wie dan ook. Hij heeft wel geld overgemaakt aan de vicevoorzitter, via zijn makelaar. Dat hoorde bij het contract. Wij gaan in beroep tegen de eenzijdige beslissing van de Guineese Bond, die genomen is toen Put niet in het land was en zich dus niet kon verdedigen. Guinee wil vooral de 300.000 ontslagvergoeding niet betalen, lijkt ons en zoekt nu via deze zaak een uitweg.”

Paul Put is daarmee opnieuw in een schandaal verwikkeld. Hij kreeg eerder twee jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid in de zaak-Yé, toen hij trainer van Lierse was en mee matchen vervalste. In ons land kreeg hij voor die zaak ook een beroepsverbod.(cds)