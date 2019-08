Kritiek op verplicht afronden van betalingen

Handelaars zijn vanaf 1 december verplicht om betalingen in cash aan de kassa af te ronden tot 0 of 5 cent. Wie dan een brood koopt van 1,99 euro, moet dus 2 euro betalen. Bij elektronische betalingen mogen handelaars zelf kiezen of ze afronden, terwijl afronden bij betalingen met eco- of maaltijdcheques dan weer verboden is. Uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat 95 procent van de 800 bevraagde handelaars bij betalingen met de kaart niet zal afronden. “Uit schrik om klanten te verliezen.” Klanten menen namelijk onterecht dat het afronden nadelig zou zijn. Maar die verschillende regels zullen tot onduidelijkheid leiden bij de klanten, zegt NSZ. “Het risico is ook groot dat klanten tot op het laatste moment wachten om te beslissen om cash of elektronisch te betalen, om dan finaal voor de goedkoopste oplossing te kiezen.” Dat bemoeilijkt volgens de organisatie het werk van de kassabedienden en kan leiden tot vertragingen aan de kassa.(blg,sir)