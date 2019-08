Opnieuw massaal protest

Een nieuw weekend, nieuwe massaprotesten in Hongkong. En hoewel demonstranten en politie in de afgelopen tien weken steeds heviger clashten, bleef zondag alles vreedzaam. Ondanks hevige regen verzamelden honderdduizenden in het Victoria Park. Een optocht naar het centrale zakendistrict was verboden. Hoe langduriger en massaler de protesten, hoe dwingender ook de dreigementen van de centrale Chinese autoriteiten. Peking spreekt van terroristische activiteiten, bouwt een troepenmacht op in het nabijgelegen Shenzhen en zegt dat het “niet zomaar zal toekijken” als de plaatselijke overheid haar grip op de situatie verliest.

Hongkong was tot 1997 een Britse kroonkolonie, werd overgedragen aan China, maar behoudt een grote mate van autonomie. De protestbeweging vreest toenemende inmenging van Peking. Het was een nieuw uitleveringsverdrag dat de massademonstraties ontstak. En die tonen nog geen tekenen van moeheid. Victoria Park bleek zondag te klein voor de zee van demonstranten, die ook vele straten in de buurt overspoelde. De organisatoren mikten dan ook op breedgedragen, vreedzaam protest. Want het escalerende geweld stortte Hongkong, een van de belangrijkste financiële centra in Azië, stilaan in crisis. (jvr)