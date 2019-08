Ze aten, ze dansten, en toen blies een “gast” zichzelf op

“Ik ben mijn broer kwijt, ik ben mijn vrienden kwijt en mijn familie kwijt. Ik zal nooit nog geluk vinden in mijn leven.” Dat zei bruidegom Mirwais Elmi na de aanslag. Zijn familie en die van zijn bruid waren met honderden samengekomen in een van de grote huwelijkshallen van de Afghaanse hoofdstad. Het feest vond zaterdagavond plaats in een sjiitische wijk. Er was muziek, de mannen vierden in de ene zaal, vrouwen en kinderen in de andere. En dan, rond kwart voor elf, bij het podium met het orkest, ontplofte de bom.

“Iedereen rende naar buiten, iedereen huilde”, zei huwelijksgast Mohammed Farhag aan persbureau AFP. “Twintig minuten lang hing de hal vol rook, bijna iedereen in het mannengedeelte is dood of gewond.” Op foto’s is te zien hoe van de veelkleurige zaal amper iets overblijft. Minstens 63 mensen stierven, zeker 180 anderen raakten gewond. Net als de bruidegom overleefde ook de bruid de aanslag.

Zondag eiste terreurgroep ISIS, die bestaat uit soennitische extremisten, de aanslag op. In een statement klonk het dat een strijder erin geslaagd was de receptie te “infiltreren” en zichzelf op te blazen in de menigte van “ongelovigen”.

Big business

Huwelijkshallen zijn big business in Kaboel, nu de Afghaanse economie aantrekt en families meer geld uitgeven aan trouwfeesten, maar ze zijn ook doelwitten voor terroristen. In november vielen al zeker veertig doden bij een aanslag op zo’n feestzaal. De taliban waren er snel bij om te melden dat zij de aanval van afgelopen weekend niet op hun geweten hadden, en om hem te veroordelen. De groepering, die in 2001 van de macht werd verdreven door de Amerikanen, en die sindsdien strijd voert om de Amerikanen op hun beurt uit Afghanistan te verjagen, voert op dit moment in Qatar vredesgesprekken met de Verenigde Staten.

Beide zijden spreken van vooruitgang in die onderhandelingen. Amerikaans president Donald Trump wil zijn troepen graag terugtrekken uit Afghanistan. Een deal zou erin bestaan dat hij dat doet en dat de taliban in ruil beloven dat het land niet gebruikt wordt als uitvalsbasis voor aanvallen op Amerikaanse doelwitten. De ISIS-aanslag van zaterdag bemoeilijkt wellicht verdere gesprekken. De vrees bestaat dat een overeenkomst met de VS meer radicale taliban in de armen van Islamitische Staat zou drijven.