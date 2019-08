Daarom wordt wedstrijd tussen Zulte Waregem en Sporting Charleroi op een maandagavond gespeeld

Neen, u heeft niet slecht geteld. Afgelopen weekend werden er ­effectief maar zeven matchen afgewerkt in de Jupiler Pro League. Pas vanavond staat nummer acht op het programma: Zulte Waregem-Charleroi.

De match stond normaal op zaterdag geprogrammeerd, maar omdat het festival W-Fest in Waregem verplaatst werd naar de Expo in Waregem ­– dat vlak tegenover het Regenboogstadion ligt – moest er omwille van veiligheids- en parkeerredenen een nieuwe datum voor de voetbalmatch gevonden worden. Dat werd dus deze maandag, ook al omdat W-Fest een vierdaags festival is dat van donderdag tot afgelopen zondag liep.