Genk-topschutter Aly Samatta wakkert buitenlandse interesse weer aan met hattrick: “Of ik blijf? Geen commentaar”

Aly Samatta (26) bezorgde Genk een deugddoende zege met een perfecte hattrick. Hoera: de Limburgers voorkwamen zo een crisis(sfeer). Helaas: de interesse in hun topschutter neemt zo weer toe. “We zullen zien wat het wordt. Maar hey, ik ben hier nog, hè.”

“Sama-Samagoal, Samagoal, Sama-Samagoal – la la la la la la la la la!”Drie keer was het van dat op de Freethiel, waar de thuisploeg welwillend meewerkte aan het Genkse feestje. Paintsil opende voor rust de score, Samatta klaarde na rust de klus. De assists van Heynen, Paintsil en Hagi werkte hij achtereenvolgens af met het hoofd, met rechts en met links. Een perfecte hattrick, je ziet het niet vaak. En zo stond de 26-jarige spits daar in de mixed zone, met de wedstrijdbal in zijn handen. “Die mogen mijn ploegmaats meteen handtekenen in de bus. Het is de derde keer dat ik zo’n bal mee naar huis mag nemen – tegen Brøndby en Zulte Waregem maakte ik ook al een hattrick. Ik heb er een speciaal plaatsje voor – niet thuis, maar in Tanzania.”

Waasland-Beveren is intussen zijn favoriete tegenstander, in acht wedstrijden scoorde Samatta nu al acht keer. En dankzij zijn drie goals komt hij nu ook de all time top 5 binnen van Genkse schutters. Met zeventig stuks passeerde hij Elyaniv Barda. “Wauw, waar halen jullie al die statistieken? Zeventig goals, serieus? Not bad!” De volgende die hij moet inhalen, is Wesley Sonck, die op 81 stuks afklokte. Hij wordt nog wat enthousiaster. “81??? Ik heb dus nog maar elf goals nodig? Oké, dat is te doen.” Het record staat dan weer op naam van Branko Strupar (131). “Oei, dan heb ik nog een heel lange weg te gaan.”

Trainen met Peeters

Vintage Samatta – spontaan, vrolijk, af en toe extatisch. De zege hielp natuurlijk. “Die doet veel deugd, ja. We hadden veel gepraat tijdens de week, wat goed was, maar ik moet eerlijk zijn: na die thuisnederlaag tegen Zulte Waregem waren we best nerveus om deze match in te gaan. Je wil dat zó graag rechtzetten dat je op den duur denkt: Wat als het wéér slecht afloopt? Maar na die eerste goal viel de stress van onze schouders, waardoor we nog drie keer konden scoren. Dit was weer het Genk dat iedereen wil zien, dus we kunnen weer happy zijn.”

Met vier goals in vier duels is Samatta alweer (club)topschutter, maar hij is nog geen honderd procent. Niet voor niks krijgt hij nog extra individuele trainingen van physical coach Ruben Peeters. “Door de Afrika Cup miste ik bijna de hele voorbereiding en daardoor voel ik me nog niet echt in vorm. Ik kan nog geen negentig minuten blijven lopen zoals vorig seizoen. Sowieso is het ook nog wennen aan die nieuwe middenvelders in mijn rug en mijn nieuwe taken onder Mazzu – hij wil dat ik ook meer betrokken ben in de combinaties. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zal klaar zijn voor de Champions League, wees gerust.”

Galatasaray

Als hij er dan nog is, natuurlijk. Samatta was een van die spelers die deze zomer bij een goed bod – richting de 15 miljoen euro – mocht vertrekken. Maar behalve Galatasaray, dat kwam praten met Genk, doken er niet veel opties op. Naar Engeland gaan, waar Cardiff in de winter interesse toonde, kan ook niet meer. Alleen weet je nooit dat er in de laatste twee weken toch nog iets opduikt. Met die hattrick wakkerde hij de buitenlandse belangstelling ongetwijfeld weer aan.

Op de vraag of hij kan beloven dat hij blijft, antwoordde hij met: “Geen commentaar.” Logisch, hij houdt alles open. “Het belangrijkste is dat ik hier momenteel nog ben. Je ziet me hier toch nog staan? En ik zie er toch nog happy uit? (glimlacht) Al moet ik toegeven: zelfs als ik triest ben, zie ik er nog happy uit.” (lacht)