Marc Brys zag onmachtig STVV derde nederlaag lijden in vier matchen: “Als signaal kan dit toch wel tellen”

2-0 en daar kwam STVV nog heel goed mee weg op de Bosuil. Dat beseft Marc Brys zelf maar al te goed. “Op geen enkel moment konden we ook maar één procent aanspraak maken op een punt of meer”, zuchtte de Truiense coach, die blijft dromen van versterking. “Als signaal kan deze match toch wel tellen.”

Marc Brys zei het welgemeend en met ernstige blik. “Vorig seizoen keek ik er zó naar uit om op de Bosuil te komen voetballen. Omdat ik voelde en wist dat we echt kans maakten om hier te winnen. Nu was dat gevoel anders. We zijn gestart met drie spelers die vorig jaar tegen Antwerp wonnen. Dat zegt alles. Natuurlijk zaten onze jonge gasten vol goede moed, zij willen een arm geven om de punten te pakken. Maar eigenlijk is het niet correct dat we van hen verwachten dat ze de ploeg dragen. Ik kijk met bewondering en respect naar wat ze brengen, alleen komt er veel te veel gewicht op de schouders van die jonge jongens te liggen en dat is niet juist.”

Murunaka in Sint-Truiden

Yusuke Muranaka – topman bij DMM.com – is vanuit Japan afgereisd naar Sint-Truiden. Of hij voor meer daadkracht zal zorgen en de nodige transfers zal doorduwen, weet Brys ook niet. “Maar dat er versterking nodig is, werd opnieuw heel duidelijk”, vervolgde de Truiense trainer op serene wijze. “Maar zelfs dan zijn we er nog niet. Stel dat er een vloot van tien nieuwelingen aankomt, dan is het nog niet evident om op korte termijn slagkracht in dit elftal te krijgen. Iedereen maakt de vergelijking met vorig seizoen, maar die klopt niet. Toen voetbalden we wel op hoog niveau, maar werden we daar niet altijd voor beloond. Tot Kamada erbij kwam, hij was de missing link en plots waren we vertrokken.”

Pijnlijke namiddag

STVV neemt het de volgende weken op tegen Zulte Waregem, Eupen en Waasland-Beveren. Wedstrijden waaruit punten zouden gesprokkeld moeten worden. Maar kan dat, nu Endo vertrokken is, Botaka en Garcia in de lappenmand liggen en Boli een schorsing wacht? “Tja, kijk naar onze bank en dan weet je hoever we momenteel staan”, aldus Brys. “Ik treur echt om wat we hier tegen Antwerp hebben meegemaakt, het was een pijnlijke namiddag. Maar ik moet mijn spelers in bescherming nemen, dat is mijn taak.”

Over de limiet

Brys vreest niet voor zijn eigen positie, er valt hem dan ook werkelijk niks te verwijten. “Ik heb liever dat er kritiek op mij zou komen, dan op de jongens. Heb je gezien met welke overgave ze zich in de duels storten? We horen op fysiek vlak tot de beste teams van België, maar toch strandden spelers met krampen. Gewoon omdat ze over hun limiet gaan. Voor mij, voor de club. Dat doet me iets. Of ik mezelf nog kan opladen? Natuurlijk, als je ziet hoe we hier gesteund werden door onze fans, dan geeft dat weer moed.”

Fans hekelen bestuur

Die supporters hekelden het Japanse bestuur opnieuw. “We leven in België en gelukkig heeft iedereen recht op zijn eigen mening. Die mensen zien ook wat er gebeurt en mogen hun ongenoegen uiten. Maar het stemt me niet blij, want in feite zijn wij één club. Ik zou liever hebben dat er Japanse vlaggen in de tribune zouden wapperen, zoals vorig seizoen nadat we een punt hadden gepakt op Anderlecht. Hopelijk keert dat gevoel van eenheid snel terug.”