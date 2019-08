Bij co-leider KV Mechelen dromen ze al luidop: “Als we kunnen meestrijden voor een Play-off 1-plaats, waarom dan niet?”

Na een wedstrijd met twee gezichten trok KV Mechelen dankzij een dominante tweede helft tegen Cercle Brugge de drie punten over de streep. Zo zet het met een tien op twaalf de beste competitiestart sinds 2010-2011 neer én hijst het zich naast Club Brugge aan de leiding in 1A. Al overheerst realisme – terecht – op wilde dromen Achter de Kazerne.

Neen, KV Mechelen haalde zaterdag tegen de stevige organisatie van Cercle Brugge niet het niveau dat het tegen Zulte Waregem en Genk op de mat had getoverd. Hoewel Malinwa op het ­doelpunt van Dabila na – na een hoekschop dan nog – geen enkele kans weggaf, verliep het spel voor de rust stroef en bleven uitgespeelde kansen uit.

“De eerste helft stemde me niet ­tevreden”, analyseerde Wouter ­Vrancken. “We speelden te traag en stonden op het middenveld niet goed gepositioneerd. Tijdens de rust hebben we een en ander bijgesteld en vroeg ik om een snellere balcirculatie in de tweede helft. Vier à vijf baltoetsen maakten plaats voor voetbal in één of twee tijden. Zo konden we opnieuw aanpikken bij het goede voetbal dat tegen Anderlecht en tegen Cercle in de eerste helft ontbrak.”

Na rust ging het tempo de hoogte in en kreeg de Vereniging geen vat op de versnellingen van Storm, het knijpen van Kaya en de beweeglijkheid van ­Togui. “Na de rust waren we heer en meester”, aldus aanvoerder Kaya. “In de eerste helft leden we te vaak bal­verlies en kwam ik zelf te weinig in het spel voor. Dat bewijst dat je mentaal ­altijd klaar moet zijn. Kijk naar ­Anderlecht en Club Brugge deze speeldag. Zij waren mentaal niet klaar en wonnen dus niet. Het was niet altijd even vloeiend als tegen Zulte Waregem en Genk, maar het kan nu eenmaal niet altijd even mooi zijn.”

Knappe statistieken

Hoe dan ook, van de tien op twaalf is geen punt gestolen. Dubbel zoveel punten na vier speeldagen dan vorig seizoen in 1B, de beste competitiestart sinds de twaalf op twaalf in 2010-2011 onder Marc Brys, een doelsaldo van plus zes, de beste promovendus sinds Beerschot in 1982-1983 én een ­gedeelde leidersplaats. Knappe statistieken die een mens even naar dromenland zouden kunnen ­katapulteren.

Maar niet in Mechelen, waar de voetjes stevig op de grond ­blijven. Kijk maar naar Cercle, dat ­vorig seizoen met 8 op 12 startte en nog bijna in de degradatiestrijd werd meegetrokken. “We moeten realistisch blijven”, sprak de altijd nuchtere Igor de Camargo. “Deze competitie blijft heel moeilijk en er zullen ook nog ­mindere momenten komen. Net daarom is elk punt nu zo belangrijk. Ons doel is nog altijd het behoud verzekeren.”

“Die doelstelling is inderdaad niet veranderd”, trad Arjan Swinkels zijn ploegmaat bij. “We zijn goed aan het seizoen begonnen, maar dat wil niets zeggen over de rest van het seizoen. Tot dusver hebben we weinig punten gestolen. Op Anderlecht zat er niet meer in, maar in de andere drie duels hebben we gewoon goed gevoetbald.”

Wijze woorden van De Camargo en Swinkels, die door coach Wouter Vrancken gedeeld werden. “In 1B ­waren we de grote favoriet en ­hebben we op geen enkel moment hoog van de toren ­geblazen. Laten we dat in 1A dus ­alsjeblieft ook niet doen. Die leidersplaats is mooi, maar die tienpuntenkloof met de laatste is veel belang­rijker.”

Play-off 1

Was er dan niemand Achter de Kazerne wiens gedachten even afdwaalden en wiens dromen verder reikten dan ­alleen maar het behoud? Rob Schoofs sprak voorzichtig over “naar boven ­kijken”, terwijl Nikola Storm de in deze prille fase van de competitie bijna ­de verboden woorden “Play-off 1” durfde uitspreken. “Door deze tien op twaalf zetten we een heel goede start neer en blijven we bovenin meedraaien. In het begin van het seizoen was het eerste doel uiteraard om het behoud veilig te stellen. Nu voel je misschien wel dat er iets meer in zit. Als we kunnen meestrijden voor een Play-off 1-plaats, waarom dan niet?”