CEO Marc Vanmaele legt zwakheden bloot van zijn Cercle Brugge, maar wanhoopt niet: “Het komt goed, zeker weten”

De linkerkolom en wie weet wat nog: dat varkentje zouden ze wel even wassen bij Cercle Brugge. Drie maanden en vijftien transfers verder staat Cercle met 0 op 12 troosteloos alleen laatste. Die klassering liegt niet. Volgende week staat… Waasland-Beveren tegen Cercle op het programma met de rode lantaarn als inzet. Slik.

Je zou haast medelijden krijgen met trainer Fabien Mercadal. Na de degradatie met Caen was de sympathieke Corsicaan blij dat hij via AS Monaco met Cercle een herkansing kon krijgen.

Er werd Mercadal een ...