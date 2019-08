Thibaut Courtois voelt zich goed bij Real Madrid, en: “Eden is ontgoocheld maar wil er zo snel mogelijk weer staan”

Opsteker voor Thibaut Courtois op wedstrijddag één in Spanje. De doelman moest zich op bezoek bij Celta de Vigo in de slotminuut dan wel kansloos gewonnen geven op een trap van Iker Losada, verder speelde hij een uitstekende partij. Vooral zijn parade op een kopbal van Nestor Araujo bij een 0-1-stand was knap en belangrijk in wat uiteindelijk een vlotte 1-3-zege voor Real Madrid zou worden.

“Ik heb bij 0-1 een paar belangrijke reddingen moeten doen”, vertelde Courtois na de match. “Vergeet niet dat we toen ook al met tien tegen elf stonden (na de rode kaart van Luka Modric, nvdr.). Ik ben blij hoe het seizoen voor ons gestart is.”

Na een lichte enkelblessure in de voorbereiding blijkt Courtois zijn topvorm alweer te pakken te hebben en dat is nodig om de immer kritische Spaanse pers en fans te overtuigen van zijn statuut als doelman nummer één van De Koninklijke komend seizoen. “Ik voel me goed”, reageerde Courtois. “Vorig jaar ben ik hier gearriveerd na een mentaal en fysiek slopend WK. Ik had een aanpassingstijd nodig, zoals iedereen. Maar nu heb ik bijna de volledige voorbereiding kunnen meedoen en profiteer ik daarvan.”

Wie niet profiteert, is Eden Hazard. Hazard zit met een blessure in zijn linkerdijbeen en miste Celta. “Eden is ontgoocheld, maar ook vastbesloten om zo snel mogelijk ­terug te keren”, aldus Courtois.