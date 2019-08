CLUBNIEUWS. Waasland-Beveren kijkt naar Gent en Genk voor versterking, KV Mechelen beste promovendus in 37 jaar

De vierde speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Uiteraard vielen er dit weekend weer wat clubnieuwtjes te rapen.

ANTWERP. Japanner Miyoshi op de Bosuil om te tekenen

Koji Miyoshi is klaar om bij Antwerp te tekenen. Zaterdag rond 16 uur landde de 22-jarige Japanse winger op Zaventem en gisteren woonde hij de wedstrijd tegen STVV bij in de business seats. De tweevoudige international, die overkomt van Kawasaki Frontale, wordt de broodnodige offensieve versterking, maar niet de laatste. (dvd)

Uit de ziekenboeg van Antwerp was er goed nieuws van Arslanagic. De centrumverdediger is verlost van zijn kuitblessure en trainde zaterdag alweer met de groep. Ook Borges (eveneens kuit) hervatte, maar moest de strijd helaas staken. Hij ondergaat een nieuwe scan. (dige)

CERCLE BRUGGE. Alleen CEO duikt op bij receptie KV Mechelen

Een boycot was voorspeld, een boycot is er gekomen. Cercle Brugge had vooraf aangekondigd de wedstrijd tegen KV Mechelen onder voorbehoud te spelen naar aanleiding van het lopende onderzoek omtrent Propere Handen en zou ook niet opdagen op de traditionele receptie en het diner voor de match. De Vereniging hield woord. CEO Marc Vanmaele kwam samen met vrouw Caroline wel opdagen, maar de rest van het bestuur bleef weg. Van-maele legde aan de Mechelse bestuurders het standpunt van Cercle uit. Bij Malinwa wou niemand reageren. (kv, dige)

KV MECHELEN. Beste start voor promovendus in 37 jaar

De 10 op 12 van KV Mechelen is de beste start van een promovendus sinds 1982. Toen pakte Beerschot net als Malinwa 10 op 12 – als je de punten van toen omrekent naar het driepuntensysteem –, al had het een slechter doelsaldo. In 1973 deed RWDM qua punten even goed als KVM nu, al had die ploeg toen wel een beter doelsaldo. (gma)

STVV. Vrees voor afwezigheid Botaka

Jordan Botaka, de kapitein van STVV, is naar verwachting een tijdje out. In de 68ste minuut werd hij onder begeleiding van de medische staf naar de kant gedragen. Hij had zijn linkerenkel omgeslagen, waarna Mbokani over hem heen was gevallen. “Jordan gaf aan vrij veel pijn te hebben”, klonk het bij STVV. “Morgen (vandaag, nvdr.) wordt er een echo gemaakt in het ziekenhuis, pas ­nadien kennen we de ernst van Botaka’s blessure.” (mnet)

WAASLAND-BEVEREN. Verstraete en Gano

Gisteren zaten het bestuur en trainer Adnan Custovic bij elkaar om de eerste vier speeldagen te evalueren van Waasland-Beveren. Men tracht zo snel mogelijk de nodige versterking in huis te halen. Vooral Louis Verstraete blijft hoog op het verlanglijstje staan. In het aanvallende compartiment wordt vooral Zinho Gano als eventuele aanwinst genoemd, maar volgens voorzitter Huyck is er nog geen enkel contact geweest met de speler of zijn entourage. Voor Francesco Forte zou er belangstelling bestaan van een club uit 1B en een derdeklasser in Italië. De Italiaan zou het niet zien zitten om in zijn thuisland te gaan voetballen.

De zware nederlaag tegen RC Genk was vooral spijtig voor debutant Brent Gabriël. De twintigjarige doelman, deze zomer overgekomen van Club Brugge, begon aan het seizoen als derde doelman, maar kreeg door een blessure van doelman Pirard de voorkeur op tweede doelman Kevin Debaty. “Het gaat inderdaad heel snel”, aldus de jonge doelman van de Waaslanders. “Ik kan enkel zeggen dat ik blij ben dat ik die kans kreeg, al is het niet leuk dat je bij je eerste partij meteen vier doelpunten moet slikken. We hebben misschien een jong team, maar ik twijfel er niet aan dat er genoeg kwaliteit in de groep zit.” (bcd)