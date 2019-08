Amerikaan vindt 50 jaar na datum flessenpost van Russische matroos

Een man uit Alaska heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan: terwijl hij brandhout aan het sprokkelen was, trof hij een flessenpost aan die ten tijde van de Koude Oorlog in het water gegooid werd door een Russische matroos.

Tyler Ivanoff was zo’n 30 kilometer van zijn woonplaats Shishmaref aan het zoeken naar brandhout toen hij de fles, met plastic kurk, zag liggen. “Die kurk zat goed vast, ik moest mijn tanden gebruiken om hem eruit te trekken”, getuigt de man in de lokale krant The Nome Nugget. “Het bericht was nog droog en goed leesbaar.”

De man uit Alaska was benieuwd naar wat het Russische briefje betekende en deed op Facebook een oproep tot vertaling. Al snel bleek dat het om een bericht ging van de Russische matroos Anatoly Botsanenko, die het op 20 juni 1969 had geschreven aan boord van het schip Sulak. “Hartelijke groeten van de Russische vloot. Wie dit bericht vindt, mag antwoorden op het adres Vladivostok -43 BRXF Sulak. We wensen je een goede gezondheid en een lang en gelukkig leven.”

Het bericht bereikte ook de Russische media, die de intussen 86-jarige auteur wisten op te sporen. “Dat is inderdaad mijn geschrift”, bevestigde hij.

Ivanoff schreef op Facebook hoe “cool” hij het vond dat een fotootje kon uitgroeien tot een internationaal verhaal en dat hij er aan denkt om ooit ook een flessenpost te lanceren. “Dat is waarschijnlijk iets wat ik in de toekomst met mijn kinderen ga doen”, verklaarde hij. “Gewoon een boodschapje schrijven en dan zien waar het uitkomt.”