Vader (29) en zoontje (4) verdronken aan Costa Brava

De reddingswerkers, die waren opgeroepen naar het Playa de Riells-strand, vonden eerst het jongetje. De vader werd met een speciale opsporingscamera vanuit een helikopter op drie meter diepte gevonden.

In Spanje zijn dit jaar al 275 mensen omgekomen door verdrinking in zee, meer of zwembad. Alleen aan de Catalaanse stranden gaat het al om 21 slachtoffers.

A 4-year-old boy and his father die on a beach in L'Escala, Girona



A four-year-old boy and his 29-year-old father, both French nationals, have drowned this afternoon at Riells Beach, in L'Escala, the youngest, who was in the water with his father. pic.twitter.com/XJiML8XKc6