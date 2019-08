Experts: “Verenigde Staten verliezen militair overwicht in Stille Oceaan aan China”

De Verenigde Staten beschikken niet langer over een militair overwicht in de Stille Oceaan en gaan het steeds moeilijker hebben om hun bondgenoten te beschermen tegen China. Dat blijkt maandag uit een rapport van een Australische denktank.

Het United States Studies Centre van de Universiteit van Sydney beschrijft het Amerikaanse leger in het erg kritische rapport als een “wegkwijnende macht” die “slecht voorbereid” is op een confrontatie met China.

Als die evaluatie correct is, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de verschillende Amerikaanse bondgenoten in de regio. Onder meer Australië, Taiwan en Japan zijn voor hun veiligheidsbeleid gedeeltelijk afhankelijk van garanties uit Washington.

America First-beleid

Het America First-beleid van president Donald Trump leidt nog tot bijkomende ongerustheid bij de bondgenoten van de VS. Zij vrezen dat Washington daardoor minder snel geneigd zal zijn om hen te verdedigen bij een eventuele agressie vanuit China.

De auteurs van de studie hebben het over een “strategisch onvermogen” van Washington. De oorlogen en militaire engagementen in het Midden-Oosten, in combinatie met de te lage investeringen in de regio Azië-Pacific, hebben ertoe geleid dat de partners van de VS in Oceanië aan grotere risico’s worden blootgesteld.

“Daarentegen is China in toenemende mate in staat om de regionale orde met geweld uit te dagen, vanwege zijn grootschalige investeringen in geavanceerde militaire systemen”, zeggen de auteurs. Onder het presidentschap van Xi Jinping is het officiële defensiebudget van China met 75 procent toegenomen, tot 178 miljard dollar. Maar aangenomen wordt dat Peking in werkelijkheid nog een pak meer in zijn leger investeert.

“Bijna alle basissen, landingsstroken, havens en militaire installaties van de VS en bondgenoten” missen versterkte infrastructuur, klinkt het nog. Het gevolg is dat China over de militaire capaciteit beschikt om die militaire posten met precisieaanvallen uit te schakelen voordat de VS de tijd hebben om tussenbeide te komen.