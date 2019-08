Restaurantuitbater klimt op wagen van toeristen en slaat ruit in nadat ze klagen over slechte service

Enkele Spaanse toeristen zijn donderdag aangevallen door een agressieve restauranteigenaar in Albanië. De man verloor zijn zelfbeheersing toen de toeristen hadden geklaagd over een slechte service en dito eten. De 51-jarige Albanees liet dit niet zomaar gebeuren. Hij klom op de motorkap en sloeg de voorruit van hun auto kort en klein - terwijl de bestuurders probeerden weg te rijden. De man werd later opgepakt door de politie.

De Spanjaarden kregen niet veel later ook bezoek van Blendi Klosi, de Albanese minister van Toerisme. Hij bood zijn excuses aan en legde uit dat de dader in kwestie geen goede vertegenwoordiger is van zijn land.

