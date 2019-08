Supporter van Racing Genk zwaar in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten na match tegen Waasland-Beveren

Beveren-Waas - Een supporter van Racing Genk is zaterdagavond, na de match tegen Waasland-Beveren, in elkaar geslagen door enkele aanhangers van de tegenpartij. Het slachtoffer kreeg enkele rake klappen, belandde met zijn hoofd op een boordsteen en werd vervolgens voor dood achtergelaten.

Dimitri Daniëls, een vader van vier, kreeg het zaterdagavond na de door Genk met 0-4 gewonnen partij aan de stok met enkele supporters van Waasland-Beveren. “Na de match zag Dimitri buiten aan het stadion, aan de overkant van de straat, enkele mensen wachten op de bus”, getuigt zijn schoonvader Jan Braem. “Jongemannen die over Beveren aan het zingen waren. Blijkbaar heeft Dimitri dan kenbaar gemaakt dat hij supporter was van Racing Genk. Hij heeft alleen gezegd dat het 0-4 was, iets dat je als supporter toch mag zeggen, hé? Maar dan zijn die mannen met bepaalde voorwerpen op zijn auto beginnen te gooien. Dimitri vroeg hen om het netjes te houden en dan weet hij eigenlijk niets meer.”

“Voetbal is geen feest meer”

De man, zelf nog te aangeslagen om te reageren, kreeg enkele rake klappen en belandde met zijn hoofd tegen een boordsteen. Daarna werd hij voor dood achtergelaten en pas lange tijd later zou hij gevonden worden. Hij zou er uiteindelijk een blauw oog, een snijwonde achter het oor en een barst in de neus aan overhouden. Eén wonde moest worden gehecht.

“Voetbal is blijkbaar geen feest meer”, vervolgt Braem. “Je moet opletten wat je zegt, wat je doet. Iedereen is supporter van zijn eigen club. Dat mag, van mij mag dat zelfs fanatiek zijn, maar laat elkaar gerust. Ik denk dat er veel mensen zijn die een pintje drinken als ze naar de voetbal gaan kijken, deze gasten hadden er blijkbaar meer dan één uit. Spijtig, want blijkbaar kan je niet meer met uw kinderen naar de voetbal gaan. Mijn schoonzoon is een volwassen man en die heeft nu schrik. Hij durft niet buiten te komen. Erg.”

De politie voert een onderzoek naar de feiten en kan geen verdere commentaar kwijt. Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren, laat weten dat hij het geweld scherp veroordeelt en dat hij hoopt dat de daders snel gevonden worden.