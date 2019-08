Barcelona bevestigt verhuur van Coutinho aan Bayern: ‘Der Rekordmeister’ kan Braziliaan kopen met fikse aankoopoptie

FC Barcelona heeft maandag op haar website de transfer van Philippe Coutinho van FC Barcelona naar Bayern München bevestigd. De Braziliaan wordt voor één seizoen gehuurd door de Beierse club, voor een bedrag van 8,5 miljoen euro. Bayern bezit de optie om Coutinho na het seizoen definitief over te nemen voor een som van 120 miljoen euro.

Dat bedrag betaalde Barcelona anderhalf jaar geleden ook aan Liverpool om Coutinho over te nemen. Die transfersom kon via bonussen nog met veertig miljoen euro extra oplopen.

Voor de 27-jarige Coutinho komt er zo een (voorlopig) einde aan een eerder tegenvallend avontuur in Catalonië. De Braziliaan werd in januari 2018 met hoge verwachtingen binnengehaald en kwam sindsdien tot 75 officiële duels voor de Blaugrana, waarin hij 21 keer scoorde en elf assists gaf. Toch kon hij zich nooit opwerpen tot onbetwist titularis. Coutinho pakte met Barcelona twee Spaanse titels, één Copa del Rey en één Spaanse Supercup.

Voor Bayern is Coutinho de zesde nieuwkomer deze zomer. De Duitse kampioen versterkte zich eerder ook al met verdedigers Lucas Hernández en Benjamin Pavard, middenvelder Michaël Cuisance en aanvallers Ivan Perisic en Jann-Fiete Arp.

De Rekordmeister opende het nieuwe Bundesliga-seizoen vrijdag met een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen Hertha Berlijn.

Foto: REUTERS

“Een onmiddellijke versterking van wereldklasse”

“Deze overgang betekent een nieuwe uitdaging voor mij in een nieuw land, en bij één van de beste clubs van Europa”, stak nieuwkomer Coutinho van wal. “Ik kijk er enorm naar uit. Net als Bayern heb ik grote ambities. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met mijn ploegmakkers onze doelen zal kunnen verwezenlijken.”

CEO Karl-Heinz Rummenigge was vooral blij dat de komst eindelijk rond was. “We waren al een hele tijd met dit dossier bezig”, aldus de sterke man. “We zijn blij dat de transfer nu beklonken is. Onze dank gaat uit naar Barcelona voor het akkoord. Met de komst van Philippe krijgen we er een speler met creativiteit en enorm veel kwaliteit bij. Hij zal onze aanval meteen kunnen versterken.”

Ook sportief directeur Hasan Salihamidzic was tevreden. “Philippe maakte tijdens onze onderhandelingen duidelijk dat hij heel graag naar onze club wilde komen. Het is een speler van wereldklasse, die in aanvallend opzicht verschillende posities aan kan. Onze selectie is zo nog sterker geworden. Philippe zal ons zonder twijfel helpen onze ambitieuze doelstellingen te halen.”