Twee onderzoekers zitten vast in ondergelopen grot, reddingswerken kunnen weken duren

Er is een grootschalige reddingsoperatie op poten gezet om twee Poolse onderzoekers te redden uit een grot in het Tatragebergte, op de grens met Polen en Slowakije. De twee kwamen vast te zitten toen een smalle doorgang naar de grot onder water liep. Tal van vrijwilligers hebben zich gemeld, maar toch zal de reddingsoperatie mogelijk weken duren.

De twee onderzoekers daalden donderdag met vier collega’s af in de Jaskinia Wielka Sniezna-grot. Met een gangenstelsel van bijna 24 kilometer en een verticaal bereik van 824 meter gaat het om de langste en diepste grot van het gebergte. De twee verloren zaterdag het contact met de rest van de groep, waarna alarm werd geslagen. Voorlopig zijn de reddingswerkers er niet in geslaagd om in contact te komen met de twee mannen.

Om zich een weg te banen naar de twee onderzoekers denken de reddingswerkers eraan om dynamiet te gebruiken. “Het gaat helaas om een traag proces”, zegt Jan Krzysztof, hoofd van de reddingsoperatie. “De enige manier om hen naar buiten te krijgen is via een reeks ingewikkelde pyrotechnische acties. We hebben de nodige materialen daarvoor, maar het zal een tijdje duren. We moeten er klaar voor zijn om dagen, misschien zelfs weken aan een stuk te werken.”

Foto: REUTERS