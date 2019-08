BV’s reageren op alweer een Zomerhit voor Niels Destadsbader: “Kan je nu stoppen met liedjes maken aub?”

Niels Destadsbader is hot en dat werd zondag nog maar een keertje duidelijk tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Radio 2 Zomerhit. Daar ging de West-Vlaming voor de derde keer op rij lopen met de titel, deze keer met het liedje ‘Mee naar boven’. Daarmee heeft hij een opvolger in de wacht gesleept voor ‘Skwon meiske’ in 2017 en ‘Verover mij’ in 2018.