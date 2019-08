Brussel - In de Belliardstraat heeft zich een wegverzakking voorgedaan tussen de Oudergemselaan en de Froissartstraat. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

Oorzaak van de verzakking zijn werkzaamheden die bezig zijn in de straat. Plaatselijk is slechts één rijstrook vrij en volgens de politie zou de hinder nog minstens tot het einde van de week duren. De politie heeft in een omleiding voorzien richting het Schumanplein en het Jourdanplein.