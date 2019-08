Onrustwekkende verdwijning: politie op zoek naar negentienjarige Lorenzo

Beernem / Lovendegem - De politie is op zoek naar Lorenzo De Baets, een negentienjarige jongeman uit Waarschoot. Hij vertrok zondagavond met zijn fiets van bij zijn werk in de jachthaven in Beernem. Hij moest van daaruit naar huis rijden, maar kwam er nooit aan. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

Lorenzo De Baets werd zondagavond voor het laatst gezien aan ’t Boothuis in de jachthaven van Beernem. De jongeman werkt daar en vertrok rond 21.30 uur naar huis met zijn fiets. Hij had een fietstocht van ongeveer twintig kilometer - grotendeels langs het kanaal - voor de boeg, maar thuis is hij niet gearriveerd.

Zijn familie werd ongerust en verwittigde de politie. Daar bevestigt men dat het om een onrustwekkende verdwijning gaat en dat er een zoekactie gaande is. Ook de Cel Vermiste Personen is ondertussen op de hoogte en zal mee helpen zoeken naar de jongeman.

Lorenzo’s zus Isaura De Baets heeft een oproep tot getuigen op Facebook gezet: “Deel zo veel mogelijk!”

De politie houdt momenteel voet- en fietspatrouilles. En mogelijk zal er nog een helikopter ingezet worden ook. Ze zullen ook de camerabeelden uit de omgeving bekijken.