Bosbrand op Gran Canaria “niet onder controle”: vlammen tot 50 meter hoog

De bosbrand op het Spaanse eiland Gran Canaria is volgens de lokale overheid “niet onder controle”. Er is al 3.400 hectare getroffen door de brand en de vlammen zijn tot 50 meter hoog, zo heeft de eilandraad meegedeeld op Twitter. Volgens de Spaanse media moesten intussen al 8.000 mensen uit tientallen plaatsen in veiligheid worden gebracht.

Ook de dennenbossen in het nationaal park Tamadaba worden nu stilaan bedreigd door het vuur. Het 7.500 hectare grote park, dat beschouwd wordt als de “groene long” van het eiland, ligt in het westen van Gran Canaria, dat door Unesco erkend is als biosfeerreservaat.

De toeristische gebieden aan de stranden worden niet onmiddellijk getroffen.

De president van de Canarische Eilanden, Angel Víctor Torres, zegt dat het hete zomerweer en de lage luchtvochtigheid het moeilijk maken om het “extreem agressieve” vuur te bestrijden. Bovendien worden de vlammen ook verder aangewakkerd door een felle wind.

In de nacht van zondag op maandag werden honderden brandweerlui ingezet om het vuur te bestrijden. Maandagochtend worden nog eens 700 mensen gemobiliseerd. Er worden ook elf helikopters en verschillende blusvliegtuigen ingezet.